16.22 Fari puntati sulla nuova sospensione posteriore della Ferrari in cui si è intervenuti sul braccio anteriore del triangolo superiore (inclinato in avanti, verso il basso), sull'angolo dell'anti-dive e sulla disposizione interna. 16.19 Per questo appuntamento la Pirelli ha scelto tre mescole da asciutto non consecutive: infatti, se Medium (C3) e Soft (C4) sono contigue, la Hard è la più dura della gamma 2025, vale a dire la C1. Non accadeva dal Gran Premio d'Australia 2022 – allora la terna fu composta da C2 come Hard, C3 come Medium e C5 come Soft – che la selezione comprendesse un salto di mescola.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: tra poco le qualifiche Sprint, Ferrari alla prova con la nuova sospensione posteriore