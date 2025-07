LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | si comincia con le qualifiche Sprint a Spa! Ferrari in cerca di risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 VIA ALLA SQ1!!!! 16.27 Tre minuti all’inizio di queste qualifiche Sprint, non saranno amessi errori. 16.25 La sopensione ora ha una rigidità superiore per evitare scossoni al retrotreno, punto debole finora della macchina. Ovviamente l’obiettivo è trovare le prestazioni mancate nella prima parte del 2025. 16.22 Fari puntati sulla nuova sospensione posteriore della Ferrari in cui si è intervenuti sul braccio anteriore del triangolo superiore (inclinato in avanti, verso il basso), sull’angolo dell’anti-dive e sulla disposizione interna. 16.19 Per questo appuntamento la Pirelli ha scelto tre mescole da asciutto non consecutive: infatti, se Medium (C3) e Soft (C4) sono contigue, la Hard è la più dura della gamma 2025, vale a dire la C1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: si comincia con le qualifiche Sprint a Spa! Ferrari in cerca di risposte

In questa notizia si parla di: diretta - qualifiche - sprint - belgio

F1 Emilia Romagna Imola 2025, orari tv: dove vedere qualifiche e gara in diretta gratis e in chiaro - Si corre in questo weekend, a Imola, il Gran Premio dell'Emilia Romagna, il settimo appuntamento della stagione di F1 2025.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: solo una sessione di libere, poi le qualifiche per la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Miami (Stati Uniti), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez fa il vuoto nella FP1, Bagnaia rincorre. Alle 15.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.46 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.

Per l'ultimo round prima della sosta estiva il Circus fa tappa sul mitico tracciato di Spa. Prove e gare saranno trasmesse in diretta su Sky. Su TV8 andranno live le due qualifiche e la Sprint Race. In differita il GP https://gpone.com/it/2025/07/21/auto-news/formul Vai su X

Orari Italiani del FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 Il Mondiale di Formula 1 2025 fa tappa in Belgio: il circuito di Spa-Francorchamps ospita la tredicesima gara della stagione, con il ritorno anche della Sprint Race! O Vai su Facebook

F1, qualifiche e pole della sprint race del GP Belgio in diretta live; LIVE F1 Spa, qualifiche Sprint: ora il Q1; DIRETTA F1, GP Belgio 2025: Live Qualifiche Sprint - POLE.

F1 LIVE GP Belgio, segui le qualifiche sprint in diretta - Dopo una sola sessione di prove libere, sul leggendario circuito di Spa partono le qualifiche per la sprint race di domani: segui gli aggiornamenti live dalle 16:30 ... Lo riporta autosprint.corrieredellosport.it

F1 | GP Belgio 2025: Qualifiche Sprint [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Spa per il commento delle Qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio. Da msn.com