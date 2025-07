LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | scatta la FP1 la Ferrari prova la nuova sospensione posteriore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Verstappen torna subito ai box. Russell invece spinge ancora e sale al secondo posto a 209 millesimi dalla vetta, ma Antonelli lo scalza subito a 24 millesimi 12.39 Leclerc si porta in seconda posizione in 1:45.999 a 454 millesimi da Verstappen. 12.38 Verstappen sale in vetta in 1:45.545 con 537 millesimi su Norris ma con una mescola di vantaggio. Hamilton 12° a 2.337, Leclerc 18° senza tempo 12.37 Lando Norris si porta al comando in 1:46.082 con 36 millesimi su Antonelli e 1.047 su Piastri. Tsunoda si inserisce al terzo posto a 73 millesimi con gomme medie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: scatta la FP1, la Ferrari prova la nuova sospensione posteriore

12.05 Ricordiamo che per l'Italia bisognerà aspettare l'ultima suddivisione in programma alle ore 18.

12.24 CLASSIFICA CORPO LIBERO. Primeggiano le israeliane Lihie Raz e Yali Shoshani con un poco brillante 12.

12.55 Ci si aspettava qualcosa di più dal corpo libero di Naomi Visser, che invece commette delle sbavature e si ferma a 12.

