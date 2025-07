LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Piastri svetta nella SQ1 Verstappen in scia Leclerc ed Hamilton poco brillanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 NOOO! Lewis Hamilton si gira con la Rossa e viene eliminato nella SQ1. Stessa sorte per Kimi Antonelli, non in grado di migliorare la sua situazione. Notte fonda anche per lui. 16.40 I due del Cavallino si rilanciano per un nuovo giro. 16.39 Da notare l’errore di Kimi Antonelli nel time-attack con la Mercedes: testacoda per lui nel secondo settore. Il pilota bolognese proverà a rilanciarsi, ma è da valutare lo stato della vettura. 16.39 Leclerc distante 0.994 (ottavo) ed Hamilton a 1.639 (sedicesimo) sono distacchi molto importanti per i due della Rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Piastri svetta nella SQ1, Verstappen in scia. Leclerc ed Hamilton poco brillanti

