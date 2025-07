LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Piastri si prende la pole nelle qualifiche Sprint Leclerc in seconda fila Hamilton e Antonelli nelle retrovie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento a domani alle ore 12.00 per la Sprint Race. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 17.32 Qualifiche Sprint negative per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, che domani inizieranno dalla 18ma e dalla 20ma posizione domani. Per Lewis e Kimi due errori che sono costati l’eliminazione. 17.31 Leclerc si è dovuto accontentare di questo piazzamento, distante in maniera considerevole da Piastri. Una prestazione che pone l’accento sulle criticità della monoposto. Grande prestazione di Ocon con la Haas. 17.30 Piastri conferma il suo feeling con la pista di Spa, volando letteralmente nel secondo settore e facendo una differenza imbarazzante rispetto al compagno di squadra, dal momento che Norris ha rimediato 618 millesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Piastri si prende la pole nelle qualifiche Sprint, Leclerc in seconda fila. Hamilton e Antonelli nelle retrovie

