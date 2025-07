LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren 6° Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Davvero impressionante il T2 delle McLaren che sfruttano il carico aerodinamico nel tratto misto. Verstappen risponde nel T1 e T3 con una vettura scarica. La Ferrari, invece, non brilla in nessun settore. 13.28 Hamilton si trova al sesto posto a 962 millesimi da Piastri. Norris ha pagato a caro prezzo un errore nel T2 finendo con due ruote nella ghiaia, per quello il suo tempo così alto. 13.27 Russell si mette al secondo posto a 475 millesimi da Piastri, occhio a Norris. Migliora in ogni settore e chiude in 1:43.174 ed è solo decimo a 1.051 13.26 Leclerc al T2 accusa oltre 8 decimi da Piastri e chiude con il tempo di 1:42. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren, 6° Hamilton

