LIVE Darderi-Carabelli 7-6 6-3 ATP Umago 2025 in DIRETTA | azzurro di nuovo in finale doppio sorpasso nel ranking!

Si chiude qui la DIRETTA LIVE della grande vittoria di DARDERI, che sfiderĂ domani nella finale di Umago il vincente tra Taberner e Dzumhur. Un saluto sportivo! 20:27 Problemi nel primo set, che lo ha visto dominare al servizio ma concedere comunque un set point a Carabelli sul suo servizio nel tie-break. Risolto quello, l'azzurro è andato sul velluto: solo 3 chance di break concesse, peraltro in un unico gioco. Il 56% di prime in campo ma l'82% di punti vinti con la prima e il 68% sulla seconda: anche 4 ace. 20:26 L'azzurro ottiene la quarta finale della carriera, la terza della stagione 2025 dopo Marrakech e Bastad, la seconda consecutiva.

In questa notizia si parla di: diretta - darderi - carabelli - umago

DARDERI IN SEMIFINALE A UMAGO Dopo un primo set complicato l'azzurro rimonta il giovane talendo croato Dino Prizmic , si impone 1-6 6-2 6-3 e conquista la sua settima vittoria di fila (10 nelle ultime 11). SfiderĂ Ugo Carabelli nella sua sesta se Vai su X

Darderi vince ancora: battuto Carabelli, è in finale a Umago - Per Darderi, reduce dal successo a Bastad, era la sesta semifinale della carriera dopo Cordoba, Houston e Lione 2024, Marrakech e Bastad 2025. Come scrive tuttosport.com

Atp Umago - Luciano Darderi in finale: battuto in due set Ugo Carabelli - Luciano Darderi non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha messo nel mirino il quarto titolo in carriera dopo i successi ottenuti a Cordoba, ... Scrive tennisworlditalia.com