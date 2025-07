LIVE Darderi-Carabelli 7-6 2-1 ATP Umago 2025 in DIRETTA | l’azzurro ha bisogno di un break per la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Primo break del match, ora c’è da amministrare! FUORIIIII! Il rovescio di Carabelli è in corridoio! LARGOOOOOOOOO! C’è il break! Il primo del match! Seconda 30-40 Super punto con il dritto di Darderi, che si issa a palla break. Inutile dire che fare questo punto significherebbe chiudere formalmente la contesa. 30-30 Dritto pesante inside in, trenta pari. Prima 3 chance di break non concretizzate. 30-15 Attacco di dritto e chiusura di volo Carabelli. 15-15 Favolosa palla corta di Darderi, vincente! 15-0 Fuori il dritto dell’azzurro, che dice che la palla è buona ma tanto la chiamata è elettronica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Carabelli 7-6, 2-1, ATP Umago 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha bisogno di un break per la finale!

