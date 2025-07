LIVE Darderi-Carabelli 6-6 ATP Umago 2025 in DIRETTA | tie-break nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Rovescio lungoriga vincente Carabelli. Mini-break! 0-1 Ricacciato indietro Darderi dal lob di Carabelli, poi sbaglia di rovescio l’azzurro. TIE-BREAK! 6-6 Non ha rischiato nulla al servizio Darderi, sembra un match su erba. 40-15 Altra smorzata, altro punto! 30-15 Risposta nei piedi e punto Carabelli. 30-0 Palla corta vincente splendida! 15-0 Prima vincente. 5-6 E quindi Darderi dovrĂ servire a breve per giungere al tie-break. 40-15 Si offre con la smorzata Carabelli. 40-0 Ace. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Sbaglia di dritto Darderi, muovendosi troppo presto con il busto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Carabelli 6-6, ATP Umago 2025 in DIRETTA: tie-break nel primo set

In questa notizia si parla di: carabelli - darderi - break - diretta

LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Bastad 2025 in DIRETTA: si comincia dopo Ugo Carabelli-de Jong - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Buon pomeriggio a tutti. Jesper de Jong ha vinto il primo set della semifinale d’apertura del programma contro Camilo Ugo Carabelli per 6-3.

ATP Umago, Carabelli affronterĂ Darderi in semifinale. Vittorie di Dzumhur e di Taberner - Lunga giornata a Umago (Croazia) per stabilire i qualificati alle semifinali del torneo sulla terra rossa balcanica.

La curiosità tra Darderi e Carabelli: nessun precedente per l’ATP, in realtà sono 7… - Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Camilo Ugo Carabelli, rispettivamente testa di serie 2 e 3 dell’ATP 250 di Umago, in Croazia, i quali si sfideranno nel tardo pomeriggio nella prima semifinale del torneo.

LIVE Darderi-Carabelli, ATP Umag 2025 in DIRETTA: l’azzurro insegue una nuova finale!; Darderi in semifinale all'Atp Umago: Prizmic battuto 1-6, 6-2, 6-3; Darderi in trionfo a Bastad: De Jong ko in tre set e azzurro nella Top 50.

Darderi oggi a Umago, semifinale contro Ugo Carabelli: orario, dove vederla in tv e streaming, precedenti e ranking - Penultimo step per Luciano Darderi che scende in campo per la semifinale dell'Atp 250 di Umago contro l'argentino Ugo Carabelli. msn.com scrive

Atp Umago, Carebelli-Darderi in semifinale: Sportbet punta tutto sull’italo-argentino a 1.34 - L'azzurro, numero 46 al mondo, vuole la seconda finale di fila dopo il trionfo a Bastad. Come scrive agimeg.it