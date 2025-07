LIVE Darderi-Carabelli 3-4 ATP Umago 2025 in DIRETTA | inizio senza palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Largo il rovescio lungoriga di Carabelli. 30-0 Lungo il dritto difensivo dell’argentino. 15-0 Ace! 3-4 Stavolta a quindici Carabelli. 40-15 Scambio molto lungo, con il rovescio stretto lo vince Carabelli. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Stavolta si sveglia prima dello 0-30 Carabelli e colpisce l’inside in vincente. 0-15 Stecca il uscita dal servizio di dritto l’argentino! 3-3 Ha sempre tenuto a quindici Darderi il servizio, ora c’è da brekkare! 40-15 Non risponde alla seconda in kick da sopra la spalla Carabelli. 30-15 Errore di rovescio di Carabelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Carabelli 3-4, ATP Umago 2025 in DIRETTA: inizio senza palle break

