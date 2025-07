LIVE – Conferenza stampa di Sam Beukema | segui la diretta testuale con noi!

Oggi è il giorno di Sam Beukema: l’ex difensore centrale del Bologna si presenterĂ ai tifosi del Napoli durante la sua prima conferenza stampa in azzurro. Il Napoli 202526 sta prendendo ogni giorno sempre piĂą forma. Dopo aver ufficializzato i nuovi acquisti con annesse conferenze stampa, è arrivato finalmente anche il momento di Sam Beukema. Il nuovo numero 31 azzurro è pronto a mettersi in gioco in questa nuova e sicuramente dispendiosa stagione. Pertanto, presentarsi al meglio ai tifosi sarĂ fondamentale per provare fin da subito a conquistarli. Per l’olandese sarĂ un ottimo banco di prova, il suo trasferimento al Napoli, per capire effettivamente il suo valore nel rettangolo di gioco nonostante l’alta concorrenza nel reparto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

