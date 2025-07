LIVE Cobolli-Tiafoe 1-6 ATP Washington 2025 in DIRETTA | il romano ha sempre ceduto il servizio nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Si, ancora benissimo con la risposta di rovescio Tiafoe. Palle break, due. 15-30 Aggredisce la seconda l’americano con il rovescio e fa il punto. 15-15 Risposta nei piedi di Tiafoe. 15-0 Servizio vincente. Dai Flavio! Tiafoe-Cobolli 6-1! Primo set che è stato parecchio lottato fino al quinto game, poi tutto troppo veloce. Il romano non ha mai tenuto la battuta. 40-30 Splendida palla corta vincente di Tiafoe. Palla set. 30-30 Esce il rovescio lungoriga di Cobolli. 15-30 Prima vincente. 0-30 Doppio fallo (3°). 0-15 Il nastro porta via il dritto difensivo di Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Tiafoe 1-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il romano ha sempre ceduto il servizio nel 1° set

In questa notizia si parla di: tiafoe - cobolli - diretta - romano

ATP Amburgo 2025, Cobolli vince all’esordio e sfida Davidovich Fokina. Avanti Tiafoe e Auger-Aliassime - Si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP 500 di Amburgo. L’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero due, comincia bene il proprio cammino, superando in due set il cinese Bu con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e mezza di gioco.

ATP Washington, Lorenzo Musetti in rotta di collisione con de Minaur e Medvedev. Cobolli nell’ottavo di Tiafoe - È stato sorteggiato nella tarda serata italiana il tabellone dell’ATP500 di Washington (21-27 luglio).

Tennis: Washington, Cobolli agli ottavi contro Tiafoe - Flavio Cobolli conquista gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Washington. Il 23enne fiorentino n.

LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Washington 2025 in DIRETTA: azzurro in campo a mezzanotte!; Cobolli vince e avanza agli ottavi a Washington, dove si misurerà con Tiafoe; LIVE Cobolli-Nishioka 6-2, 7-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il romano amministra l’ostico esordio americano.

LIVE Cobolli-Nishioka 6-2, 7-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il romano amministra l’ostico esordio americano - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di Flavio COBOLLI che sfiderà domani nelle primissime ore della giornata uno tra Tiafoe o Kovacevic. informazione.it scrive

Cobolli elimina Nishioka: agli ottavi incontra Tiafoe. Per Arnaldi ostacolo Fritz - Flavio Cobolli conquista gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Washington senza faticare troppo. Segnala informazione.it