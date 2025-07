LIVE Arnaldi-Fritz ATP Washington 2025 in DIRETTA | terminato il 1° set nel match precedente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.26 Fernandez vince il primo set contro Pegula per 6 giochi a 3 in 45 minuti di gioco. 23.25 Sono terminati i primi tre incontri sul campo John Harris: Nakashima ha sconfitto 7-6, 6-3 Norrie, de Minaur 7-6, 6-7, 6-4 Lehecka e Townsend 6-3, 6-0 Kenin. Ora toccherĂ a Jessica Pegula e Leylah Fernandez, match che precederĂ Arnaldi-Fritz. 23.23 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Taylor Fritz. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Taylor Fritz, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Washington 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Fritz, ATP Washington 2025 in DIRETTA: terminato il 1° set nel match precedente

