LIVE Arnaldi-Fritz 3-6 4-6 ATP Washington 2025 in DIRETTA | l’azzurro lotta ma si deve arrendere all’americano

4.13 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Fritz. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi quest'incontro fino a notte inoltrata e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti! 4.11 Arnaldi tornerĂ in campo settimana prossima per il Master 1000 di Toronto. In Canada il ligure difende la semifinale ottenuta la scorsa stagione a Montreal, dove si arrese ad Andrey Rublev. 4.10 Nei quarti di finale dell'ATP 500 di Washington Taylor Fritz affronterĂ Alejandro Davidovich Fokina, vincitore nella serata di ieri per 6-2, 6-2 su Learner Tien.

LIVE Arnaldi-Bautista Agut 4-6 3-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il ligure si lascia sorprendere dal veterano spagnolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:12 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Bautista Agut.

LIVE Arnaldi-Bautista Agut 4-6 1-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’iberico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo dell’iberico. 5-1 Doppio break Bautista Agut.

LIVE Arnaldi-Bautista Agut 4-6 2-5, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare in partita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Game Arnaldi. Prima esterna vincente dell’azzurro. Bautista serve nuovamente per il match.

