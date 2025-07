Lite per una partita di calcio al camping 18enne accoltella 15enne | arrestato

(Adnkronos) – Avrebbe accoltellato un 15enne al termine di una partita di calcio, per questo un 18enne è finito in carcere per tentato omicidio. È accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti poco dopo le 20 al .

In questa notizia si parla di: partita - calcio - 18enne - 15enne

