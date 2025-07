Lite per il calcetto poi le coltellate | violenza folle in Italia la vittima è giovanissima

Un grave episodio di violenza giovanile si è consumato nel camping Liternum a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all'addome al termine di una lite scoppiata dopo una partita di calcio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato d'urgenza all' ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una grave lesione al fegato. Secondo i primi accertamenti, la lite sarebbe esplosa per motivi futili tra adolescenti ospiti della struttura.

In questa notizia si parla di: lite - violenza - calcetto - coltellate

