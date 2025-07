Lite dopo una partita di calcio | 15enne accoltellato arrestato un 18enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ferito gravemente un ragazzo di 15 anni. Un ragazzo di 15 anni √® stato accoltellato all‚Äôaddome al termine di una lite scoppiata dopo una partita di calcio. L‚Äôepisodio √® avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, nella serata di ieri, poco prima delle 21. Il giovane √® stato immediatamente trasportato all‚Äôospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove √® stato sottoposto a un intervento chirurgico d‚Äôurgenza per una grave perforazione al fegato. Le sue condizioni restano critiche: √® attualmente in prognosi riservata. La lite e l‚Äôaggressione. Secondo i primi accertamenti, tutto sarebbe nato da un‚Äôaccesa discussione tra alcuni ragazzini, ospiti di una struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com ¬© Dayitalianews.com - Lite dopo una partita di calcio: 15enne accoltellato, arrestato un 18enne

In questa notizia si parla di: lite - partita - calcio - accoltellato

