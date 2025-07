Lite dopo partita accoltellato 15enne

9.36 Un 15enne √® stato accoltellato durante una lite per una partita di calcio ed √® in prognosi riservata, con il fegato perforato. Fermato l'aggressore 18enne. E' accaduto in un campeggio a Giugliano, nel Napoletano. Il 18enne sarebbe intervenuto nella lite tra ragazzi di poco pi√Ļ giovani, prendendo le parti del fratello minore. Nella colluttazione ha tirato fuori un coltello a serramanico e ha colpito l' altro ragazzo,poi √® tornato a casa, dove lo hanno rintracciato i Carabinieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La lite per un fallo durante la partita, poi la rissa in cortile: due ragazzi si accoltellano davanti alla scuola - Una lite per futili motivi è finita a coltellate davanti la casa di carità Arti e Mestieri di Corso Brin a Torino, ente di formazione professionale davanti al quale due ragazzi di 16 e 18 anni si sono affrontati con armi da taglio.

Un 15enne è stato accoltellato all’addome da un coetaneo a largo Clemente Micara, zona Gregorio VII a Roma. Indagini in corso. Il ferito è in gravi condizioni. Vai su Facebook

