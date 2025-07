Lite dopo il calcetto 15enne accoltellato al camping | è grave ha il fegato perforato

Prima la partita di calcio, poi l'accesa discussione che si trasforma in tragedia. Un ragazzino di 15 anni si trova ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da una coltellata durante una lite avvenuta nel camping Liternum di Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: lite - camping - calcetto - 15enne

Lite nel camping a Varcaturo, 15enne pugnalato dopo partita di calcetto: fegato perforato, è grave - Ragazzino di 15anni accoltellato all'addome dopo una lite alla partita di calcio nel camping Liternum di Varcaturo a Giugliano.

Accoltellato a 15 anni dopo una partita di calcio: è grave. La lite nel camping, poi il colpo all'addome, arrestato 18enne - Erano da poco passate le 20 di giovedì 24 luglio quando i carabinieri sono intervenuti al camping Liternum, a Varcaturo (Napoli), dove un ragazzino di 15 anni era stato ferito gravemente.

Lite per una partita di calcio al camping, 18enne accoltella 15enne: arrestato - (Adnkronos) – Avrebbe accoltellato un 15enne al termine di una partita di calcio, per questo un 18enne è finito in carcere per tentato omicidio.

Lite nel camping a Varcaturo, 15enne pugnalato dopo partita di calcetto: fegato perforato, è grave; Varcaturo, 15enne accoltellato in un campeggio dopo una lite: arrestato 18enne; Varcaturo, 15enne accoltellato per una lite sul campo di calcetto: operato al fegato è in gravi condizioni.

Lite durante una partita di calcio, 15enne accoltellato: arrestato l'aggressore - Un ragazzo appena maggiorenne ha tirato fuori l'arma in difesa del fratello più piccolo. Come scrive rainews.it

Lite nel camping a Varcaturo, 15enne pugnalato dopo partita di calcetto: fegato perforato, è grave - Ragazzino di 15anni accoltellato all'addome dopo una lite alla partita di calcio nel camping Liternum di Varcaturo a Giugliano ... Riporta fanpage.it