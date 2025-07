L’Iran torna a parlare di nucleare con l’Occidente su Teheran incombono possibili sanzioni

Ancora una volta, Istanbul è al centro di colloqui internazionali. Oggi, nella megalopoli sul Bosforo sono atterrati i diplomatici iraniani per riprendere i negoziati sul nucleare con le controparti di Germania, Gran Bretagna e Francia. La spada di Damocle che le tre potenze europee faranno oscillare sul capo del team diplomatico inviato dal regime iraniano sono le sanzioni “snapback” delineate nell’accordo del 2015. La procedura nota come “snapback” se venisse adottata nuovamente reintrodurrebbe le sanzioni ONU contro Teheran. Se le parti non riuscissero ad appianare le accuse di “significativa inadempienza” dell’Iran, questa procedura potrebbe essere avviata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, composto da 15 membri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Iran torna a parlare di nucleare con l’Occidente, su Teheran incombono possibili sanzioni

