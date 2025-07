Liquidi nel bagaglio a mano in aereo addio al 100 ml Ecco in quali aeroporti sono già attivi gli scanner

Il via libera era atteso in queste ore e alla fine è arrivato. Nel bagaglio a mano del proprio volo si potranno portare, da subito, flaconcini con liquidi da più di 100 ml - e fino a.

Cosa è vietato portare in aereo, le regole su liquidi e gli oggetti da mettere nel bagaglio a mano - Come specifica l'ENAC: no armi da fuoco né armi giocattolo e oggetti affilati. Sì con restrizioni ai liquidi.

In aereo con i liquidi nel bagaglio a mano, dall’Europa in arrivo il via libera definitivo - Nelle borse e nei mini trolley, quelli che ci accompagnano fino al sedile, finendo nelle cappelliere degli aerei, profumi, alcolici e bottiglie saranno di nuovo consentiti

Liquidi in aereo nel bagaglio a mano, cosa cambia per Profumi, acqua, creme, deodorante. La guida - L’Unione Europea si prepara a dire addio al famigerato limite dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano. Da ilgazzettino.it