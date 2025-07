Lio Rush difende il suo tributo a Hulk Hogan | È squallido festeggiare la morte di qualcuno

Lio Rush si è ritrovato al centro di una polemica dopo aver pubblicato un tributo a Hulk Hogan, ma non ha intenzione di fare marcia indietro. La star della AEW ha affrontato direttamente le critiche, rispondendo a chi lo ha attaccato per aver mostrato rispetto dopo la morte di Hogan. Rush aveva condiviso un messaggio sui social poco dopo la scomparsa del WWE Hall of Famer, riconoscendo la sua eredità senza ignorare le immagini simbolo che hanno definito la sua carriera: “La reazione alla morte di Hogan può essere descritta semplicemente come triste. R.I.P. a una vera icona. Dal al.” The response to Hogans passing can simply be put as sad. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

