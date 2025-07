L’Inter Under-23 prende forma | una punta in arrivo e dalla Primavera… – TS

Continua a svilupparsi il progetto dell’Inter Under-23. In cantiere una serie di colpi per la rosa della seconda squadra nerazzurra: due possibili innesti dalla Primavera. AL VIA – Di ieri l’annuncio della nascita dell’Inter Under-23. Il progetto della seconda squadra nerazzurra, in cantiere ormai da tempo, ha finalmente visto la luce. Adesso aspetta solo di debuttare ufficialmente nel campionato di Serie C. La formazione, che sarà allenata da Stefano Vecchi e ora impegnata nel ritiro estivo a Riscone di Brunico, giocherà le sue partite all’U-Power Stadium di Monza. In attesa di scoprire il girone della Lega Pro in cui verrà inserita la squadra e il calendario di Serie C a lei destinato, l’Inter Under-23 inizia a prendere forma. 🔗 Leggi su Inter-news.it

