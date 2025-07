L’intelligenza artificiale secondo Trump | potenza biosecurity e zero regole

Il nuovo AI Action Plan del presidente Usa abbandona ogni cautela: piĂą difesa, meno regolazione, piena alleanza con Big Tech. Per l’Europa, è tempo di decidere se restare vincolata ai suoi regolamenti o entrare nella partita industriale globale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’intelligenza artificiale secondo Trump: potenza, biosecurity e zero regole

Barreca “Con intelligenza artificiale turismo sempre più personalizzato” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il turismo vale quasi il 14% del Pil nazionale e genera quasi 232 miliardi di euro annuali, con una crescita costante, è un’industria che continua a contribuire al benessere del Paese a livello sociale, economico e occupazionale”.

Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale - L’Avvocato Antonio Bana  è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale  (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale,  libertà  e responsabilità collettiva.

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - L’app cinese lancia uno strumento che trasforma immagini statiche in brevi video animati da pubblicare nelle Storie.

La ministra dell'innovazione israeliana Gila Gamliel, posta un video creato con l'intelligenza artificiale e commenta: "Ecco la Gaza del futuro. O noi o loro!". E si scatenano i commenti polemici. Come nel video rilanciato da Trump a marzo, soprannominato "Mar Vai su Facebook

L’intelligenza artificiale secondo Trump: potenza, biosecurity e zero regole - Il nuovo AI Action Plan del presidente Usa abbandona ogni cautela: più difesa, meno regolazione, piena alleanza con Big Tech. Lo riporta repubblica.it

Il piano di Trump per l’Intelligenza artificiale fa felice la lobby di Big Tech - Presentato ieri dalla Casa Bianca, cancella le limitazioni imposte da Biden e vuole contrastare le “derive woke” ... Da repubblica.it