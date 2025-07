L’inganno | la spiegazione del finale del film di Sofia Coppola

L’inganno ( qui la recensione ), diretto da Sofia Coppola nel 2017, rappresenta un tassello affascinante e atipico nella filmografia della regista americana, nota per il suo stile intimista, rarefatto e al contempo profondamente estetico. Dopo aver raccontato il mondo adolescenziale e femminile in opere come Il giardino delle vergini suicide e Marie Antoinette, Coppola si confronta qui con il genere del dramma gotico, inserendo la sua visione in una storia ambientata durante la guerra civile americana. Pur restando fedele al suo sguardo sensibile e alla centralità dell’universo femminile, la regista rilegge il materiale di partenza in modo personale, asciutto e raffinato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it