L’influencer Michelle Sky circondata dalla schiuma mentre nuota ma il bagno finisce nei liquami | Lo sai dove sei finita? – I video

Una giornata di riposo, una tranquilla nuotata a Bloubergstrand Beach, sulla costa di CittĂ del Capo in Sud Africa. Gli scogli porosi fanno da sfondo, mentre spume grigiastre galleggiano tutte attorno alla influencer Michelle Sky: «Andiamo al mare», commenta estasiata prima di tuffarsi. Poi un’ondata la prende in volto, e un po’ di schiuma oceanica le rimane sulle labbra: «Uuh, è salata». Passeggia e parla ai suoi follower: «Sono così felice che non sento nemmeno il freddo ». Un grido che le deve essere poi rimasto in gola nelle ore seguenti quando, grazie ai commenti di chi la seguiva (e grazie alla viralitĂ del video), ha capito di aver nuotato in mezzo a liquami. 🔗 Leggi su Open.online

