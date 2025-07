L’inestetismo più odiato Come sfidare la cellulite? Creme massaggi e tecnologia

Bando ai tabù. La cellulite esiste e non ha nulla a che vedere con il peso o la forma del corpo. L’80-90% delle donne – tra cui anche modelle, attrici e atlete – ne soffre e il mondo della bellezza sta cambiando prospettiva. Non si parla più soltanto di combatterla, ma di conoscerla, accettarla e prendersene cura come parte di un rituale di benessere che genera autostima. La cellulite – in termini scientifici panniculopatia edemato-fibro-sclerotica – è un disturbo multifattoriale, legato ai cicli ormonali, alla genetica, alla microcircolazione e allo stile di vita. Tra gli inestetismi più odiati dalle donne, si manifesta con la caratteristica “pelle a buccia d’arancia”, più visibile su cosce, glutei e fianchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

