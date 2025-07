Linea lenta non solo per i treni | tutte le strade dei sogni che non portano a Terni

Se oggi l’attenzione sembra concentrarsi in modo particolare sulla “vertenza” treni a causa del passaggio (tra dicembre 2025 e gennaio 2026) dei treni regionali dalla direttissima alla linea lenta, il tema dei trasporti e delle difficoltà con cui Terni si affaccia al resto del mondo e questione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: treni - linea - lenta - terni

Treni, disagi per i passeggeri sulla linea Torino-Milano: circolazione sospesa a Novara e regionali cancellati - Altro giorno di disagi per chi viaggia in treno. Questa volta a essere interessata è la linea convenzionale Torino – Milano per colpa di un guasto elettrico.

Guasto sulla linea elettrica, treni in ritardo - Venerdì 2 maggio treni in ritardo anche a Genova a causa di un guasto sulla linea elettrica tra Asti e Felizzano sulla linea Genova-Torino, i problemi sono iniziati intorno alle ore 6:30 con inevitabili ripercussioni in tutta la tratta.

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi - Nei giorni 17 e 18 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza, la circolazione ferroviaria tra Modena e il capoluogo di regione subirà modifiche importanti.

#Pendolari: si apre uno spiraglio. #Art pronta a cambiare la delibera sulla 'linea lenta' https://umbriaon.it/pendolari-si-apre-uno-spiraglio-art-pronta-a-cambiare-la-delibera-sulla-linea-lenta/… #Umbria #Terni #Perugia #trasporti #treni #ferrovie

Il vice presidente della provincia di Terni Francesco Ferranti: "l'approvazione del rendiconto libera risorse importanti". Precisazioni su Pernazza: "non...

"Linea lenta", la preoccupazione dei pendolari ternani - Da tempo ormai i treni per la capitale viaggiano su tratte che allungano i tempi di percorrenza. Lo riporta rainews.it

Treni la rabbia dei pendolari: «Un'ora in piedi per tornare a casa» - Non c’è bisogno di aspettare dicembre per l’incubo linea lenta dei treni per (e da) Roma è già una realtà Lo sanno i pendolari che tutti i giorni, ... Riporta ilmessaggero.it