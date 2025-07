Arezzo, 25 luglio 2025 – L'intervento del gestore LFI programmato in un periodo in cui l'affluenza di passeggeri è piĂą bassa Arezzo. Il Gruppo LFI informa che, per garantire la sicurezza e migliorare l'efficienza della rete ferroviaria e stradale, da domenica 27 luglio alle ore 20:00 a mercoledì 30 luglio alle ore 16:30 sarĂ istituito il divieto di transito e la deviazione del percorso pedonale in corrispondenza del passaggio a livello al km 1+555 della linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga, situato tra Via Alessandro dal Borro e Via Benedetto Croce, in zona Pescaiola ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Linea Arezzo - Sinalunga: chiusura temporanea passaggio a livello Pescaiola per lavori inderogabili