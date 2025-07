L' incidente dello scuolabus ribaltato a Baida sanzionati conducente e proprietà

Multe salate dopo il caso dello scuolabus che si è ribaltato a Baida. Sono numerose le violazioni al Codice della strada che la polizia municipale ha contestato e sanzionato dopo l’episodio avvenuto in via Ruffo di Calabria il primo luglio scorso. Sul mezzo giallo, appartenente alla onlus Aspasia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

