L’incidente a Sciacca con due turiste ferite | auto sequestrata e conducente indagato per lesioni

Sequestrata l'auto d'epoca, una Honda, che ha investito due turiste straniere - una tedesca e l’altra della Bielorussia - a Sciacca in via Roma. Il conducente della vettura è ora indagato per lesioni. Si tratta di un atto dovuto per effettuare tutti gli accertamenti necessari e stabilire con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

