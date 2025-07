L' inchiesta sulle cosche di Villaseta e Porto Empedocle | nuovi atti su armi e droga

Due relazioni sulla cocaina sequestrata dopo la richiesta di rinvio a giudizio, gli esiti degli accertamenti sulle impronte fatti dai carabinieri e dal Ris e gli esami balistici sulle armi sequestrate: la Direzione distrettuale antimafia, dopo avere chiesto 54 rinvii a giudizio nell'ambito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: armi - inchiesta - cosche - villaseta

Spari contro l'auto di un parrucchiere, inchiesta a 360 gradi: due le armi usate - Si indaga a 360 gradi dopo i colpi di pistola e fucile esplosi contro l'auto di un parrucchiere, a Nocera Superiore.

“Dalla Difesa ai produttori di armi israeliani, ecco dove è finito 1 miliardo di euro di fondi Ue”: l’inchiesta - Un miliardo di euro destinati alla ricerca sono finiti nelle casse di partner israeliani, tra cui anche il ministero della Difesa e produttori di armi.

Delitto di Garlasco, l’ipotesi dietro la nuova inchiesta: “Chiara Poggi uccisa da due persone con due armi” - Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa da due persone con due armi differenti: è quanto ipotizza la procura di Pavia che ha riaperto l’indagine sul delitto di Garlasco.

L'inchiesta sulle nuove cosche dell'Agrigentino: nuovi atti su armi e droga; Il blitz contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle: sequestrati soldi, droga e un kalaschnikov; La mafia di Villaseta-Porto Empedocle e il traffico di droga: chiesti 54 rinvii a giudizio.

La mafia di Villaseta e Porto Empedocle, depositate nuove prove su armi e impronte - La Dda di Palermo, dopo aver chiesto il rinvio a giudizio di 54 persone, deposita nuove prove relative alle armi sequestrate e agli accertamenti su impronte digitali rilevate ... Secondo grandangoloagrigento.it

L’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, tutti gli indagati restano in carcere - Il giudice non convalida il fermo ma applica a tutti la custodia cautelare in carcere e si dichiara incompetente per materia trasmettendo gli atti a Palermo ... Segnala grandangoloagrigento.it