L’incanto che resta di Daniloff La mostra alla chiesa di Santa Lucia

Arte pittorica internazionale a Castelnuovo. Sarà inaugurata domani, alle 17.30, all’interno della Chiesa di Santa Lucia (via XX Settembre), la mostra di pittura "L’incanto che resta" dell’artista Alexander Daniloff. L’evento è stato presentato nella Sala del Consiglio "L. Biagioni" dell’Unione Comuni Garfagnana, con gli interventi del presidente dell’Associazione Èidos GarfagnArti Fosco Bertoli e del vice-sindaco del Comune di Castelnuovo Chiara Bechelli. Alexander Daniloff è nato nel 1963 in Ucraina. Dopo aver terminato gli studi in Russia, si è inserito nel mondo dell’arte partecipando a numerose mostre personali e collettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

