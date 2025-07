L' Idf | sì ai lanci di cibo su Gaza Ma non c' è carestia Gerusalemme arrestato il Gran Muftì Palestina-Stato ira Usa su Macron

Le notizie di venerdì 25 luglio sui conflitti in Medio Oriente, in diretta. Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non è seria». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Idf: sì ai lanci di cibo su Gaza. «Ma non c'è carestia». Gerusalemme, arrestato il Gran Muftì. Palestina-Stato, ira Usa su Macron

La fame a Gaza uccide con la stessa ferocia delle bombe. E i più esposti sono bambini, anziani, donne incinte. Tutti terroristi, secondo la narrazione del governo israeliano. L’Oms e oltre 100 ong accusano: «È una carestia causata dall’uomo» La prima del 24 Vai su Facebook

Idf consentirà lanci di cibo su Gaza,'ma non c'è carestia'; Israele - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Le Forze di difesa israeliane consentiranno lanci di cibo su Gaza, «ma non c'è carestia». Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina»; Witkoff: Negoziati falliti per l'egoismo di Hamas. Macron:La Francia riconoscerà la Palestina - I mediatori da Egitto, Qatar e Stati uniti stanno tenendo una riunione per evitare il fallimento dei negoziati.

BBC, AFP, AP e Reuters: i giornalisti di Gaza “sempre più impossibilitati a sfamarsi” a causa della carestia provocata da Israele - Associated Press, AFP, BBC News e Reuters hanno rilasciato giovedì una dichiarazione congiunta esprimendo profonda preoccupazione per i ... Si legge su infopal.it

Gaza. La carestia e l’Anschluss della Cisgiordania - La carestia e l’Anschluss della Cisgiordania proviene da InsideOver. Segnala msn.com