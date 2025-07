Libri da leggere in vacanza | quali portare in valigia

Dalla Recchia a Gotto passando per le saghe, sono i libri consigliati per la vacanza. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Libri da leggere in vacanza: quali portare in valigia

In questa notizia si parla di: libri - vacanza - portare - valigia

Libri da mettere in valigia: 6 titoli da portare in vacanza per emozionarsi, riflettere e sognare - Ecco una guida alle letture sotto l’ombrellone che spazia tra tutti i generi, per venire incontro ai gusti di tutti

I libri e le loro emozioni non vanno mai in vacanza: i titoli da non perdere a giugno - L’estate è ormai arrivata e le vacanze sono sempre più vicine, tra gli oggetti immancabili da mettere in valigia ci sono i libri, perfetti per farci compagnia durante il tempo libero e per concederci un momento di relax.

Quali sono i libri brevi e appassionanti, perfetti da portare in viaggio e in vacanza? Ecco 11 titoli che potrebbero fare al caso vostro - L ’estate e le vacanze portano spesso con sé, per fortuna, giornate più lente e rilassare. E dunque più tempo e più voglia per leggere.

Hai ancora tempo fino a venerdì 26 luglio per scegliere una storia da portare con te in vacanza. La nostra bancarella estiva è agli sgoccioli: approfitta degli ultimi giorni per trovare il libro giusto da mettere in valigia. Ti aspettiamo in #Delfini! #estateinbiblioteca Vai su X

Per chi parte… e per chi rimane! Che tu stia preparando la valigia o semplicemente desideri portare un po’ di estate con te, questa è la nostra selezione di essenziali perfetti per sentirti già in vacanza – anche se resti in città I nostri “essenziali da valigi Vai su Facebook

Libri luglio 2025: le novità più interessanti da portare in vacanza; 19 luglio, tempo di viaggi e vacanze: quali libri mettere in valigia?; Vacanze 2025, vietato partire senza un libro. Ecco i libri da mettere in valigia quest'estate.

Libri da leggere per l'estate, cosa portare in valigia: dai classici gialli agli immancabili romance e ai saggi, i consigli per la lettura - E di buone letture alle quale dedicarsi con rilassatezza complici le ferie che invogliano a ritagliarsi ... Lo riporta ilmessaggero.it

Estate 2025: quali libri mettere in valigia? I consigli per ogni tipo di vacanza - Da chi è alla ricerca di avventura in estate a chi vuole visitare una capitale culturale in relax: scopri 5 liste di libri pensate per ogni tipo di viaggiatore, per un totale di 15 alternative. Come scrive libreriamo.it