Il consigliere del presidente statunitense per gli Affari dell'Africa e del Medio Oriente, Massad Boulos, ha incontrato a Bengasi il presidente della Camera dei Rappresentanti libica, Aguila Saleh: lo ha reso noto su Facebook del Parlamento della Cirenaica. Saleh ha ricevuto Boulos accompagnato dal direttore generale del Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, Qasim Haftar, e dal capo di stato maggiore delle forze di terra, Saddam Haftar. Le parti, secondo il Parlamento, hanno discusso degli ultimi sviluppi a livello locale e regionale, nonchĂ© i modi per migliorare la cooperazione bilaterale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Libia, consigliere di Trump incontra presidente della Camera