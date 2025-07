Leylah Fernandez toccata dalle parole d'amore di Daria Kasatkina | Vorrei avere qualcuno così

Leylah Fernandez sogna il grande amore e non riesce a nascondere i suoi desideri più puri durante una conversazione con Daria Kasatkina: "Vorrei avere qualcuno così", "Lo avrai, lo avrai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: leylah - fernandez - amore - daria

Jasmine Paolini debutta al WTA 500 di Bad Homburg 2025: orario, precedenti e dove vedere il match contro Leylah Fernandez - Martedì 24 giugno 2025 Jasmine Paolini fa il suo esordio al WTA 500 di Bad Homburg, torneo su erba fondamentale in preparazione a Wimbledon 2025.

Jasmine Paolini si fa sentire! Battuta Leylah Fernandez a Bad Homburg dopo una battaglia - Dopo due ore e 32 minuti di durissima lotta, Jasmine Paolini viene a capo della canadese Leylah Fernandez nel secondo turno del WTA 500 di Bad Homburg.

Leylah Fernandez: “Non sono mai uscita con nessuno”. La 22enne tennista chiede di mandarle richieste - L'ex finalista dello US Open Leylah Fernandez ha pubblicato un video chiedendo di mandarle in privato richieste di appuntamento: "Non sono mai uscita con nessuno prima".

Leylah Fernandez toccata dalle parole d'amore di Daria Kasatkina: Vorrei avere qualcuno così.

Tennis, Leylah Fernandez e il primo appuntamento: "Mai avuto, chi vuole mi scriva" - La 22enne canadese, finalista agli Us Open nel 2021, ha confessato in un video sui social: "Non sono mai uscita con un ragazzo, scrivetemi e ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

“Non ho mai avuto un appuntamento con nessuno. Se vuoi uscire con me, scrivimi in DM”, l’appello di Leylah Fernandez - La vita da tennista professionista può essere dura, tanto da non avere tempo per la propria vita privata. Scrive ilfattoquotidiano.it