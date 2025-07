L' ex Città del rugby in mano agli svuotacantine I residenti registrano tutto

Sempre lo stesso furgoncino bianco che entra ed esce dal cancello, al calare del buio, e una montagna di rifiuti che cresce a vista d'occhio a ridosso della recinzione, soprattutto sul fronte che dà sulla Pontina, nell'ala più nascosta dell' ex Città del rugby di Spinaceto, periferia sud di Roma. La struttura comunale, che cade a pezzi da anni, è uno degli ex Punti verde qualità per cui il Campidoglio aveva annunciato un bando di riassegnazione entro il 2024. Un iter di cui però non c'è traccia, intanto però sono arrivati gli svuotacantine illegali. La storia del grande impianto in via Renzini, situato proprio davanti alla scuola superiore del quartiere, è travagliata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ex Città del rugby in mano agli svuotacantine. I residenti registrano tutto

In questa notizia si parla di: città - rugby - mano - agli

Rugby Lecco, in piazza "50 anni di passione con la sua città" - In piazza Cermenati a Lecco, affacciata sul lago e circondata dalle montagne, si apre una mostra che racconta molto più di una storia sportiva.

Rugby Lecco, in piazza "50 anni di passione con la sua città" - In piazza Cermenati a Lecco, affacciata sul lago e circondata dalle montagne, si apre una mostra che racconta molto più di una storia sportiva.

Rugby, in Ghirada il torneo Città di Treviso Under 14: tutti i vincitori - In una bellissima domenica di sport agli impianti sportivi de La Ghirada sono andate in scena le finalissime nella seconda giornata del Torneo Under 14 Città di Treviso (17-18 maggio 2025).

- ` € Dal 6 al 13 Settembre 2025 Chefchaouen, la magica città blu del Marocco! In un tour che tocca anche le affascinanti Città Imperiali: Rabat, Vai su Facebook

Beach Rugby sbarca a Treviso per la prima volta: in campo alle Bandie 150 atleti; GALLIPOLI – Manta passa la mano: “Consegno il titolo al Sindaco, chi vuole si faccia avanti”; L’Aquila, Romano: Giù le mani dalla L.R. 41/2011. Il caso della foresteria di Centi Colella.