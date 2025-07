L’ex bodyguard di Fedez esce dal carcere | disposti gli arresti domiciliari per Christian Rosiello

Christian Rosiello, l'ex bodyguard di Fedez, è uscito dal carcere. A decidere per lui gli arresti domiciliari è stata la sesta sezione penale del Tribunale di Milano che ha accolto l'istanza presentata dell'avvocato Jacopo Cappetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bodyguard - fedez - carcere - arresti

Processo ultrĂ , chiesti 4 anni e 10 mesi di reclusione per l’ex bodyguard di Fedez Christian Rosiello - Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto anche 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello dell'ex capo ultrĂ del Milan Luca, e 4 anni e 10 mesi per Riccardo Bonissi.

Processo “doppia curva” a Milano, il pm chiede quattro anni e dieci mesi per l’ex bodyguard di Fedez Christian Rosiello - Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto la condanna a sei anni e dieci mesi di carcere per Francesco Lucci – fratello dell’ex capo ultrà del Milan Luca – e quattro anni e dieci mesi per Christian Rosiello, ex guardia del corpo del cantante Fedez, e Riccardo Bonissi.

Processo agli ultrà : chiesti 4 anni e 10 mesi per Christian Rosiello, l’ex bodyguard di Fedez - Continua il filone d’inchiesta sui vertici delle tifoserie di San Siro. Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha chiesto 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello di Luca l’ex capo ultrà del Milan, e 4 anni e 10 mesi per Riccardo Bonissi e Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez,.

L’ex bodyguard di Fedez esce dal carcere: disposti gli arresti domiciliari per Christian Rosiello; Inchiesta ultrà , resta in carcere il bodyguard di Fedez Christian Rosiello: partecipò al pestaggio di Cristiano Iovino; Ultras milanesi, arrestato bodyguard di Fedez.

L’ex bodyguard di Fedez esce dal carcere: disposti gli arresti domiciliari per Christian Rosiello - A decidere per lui gli arresti domiciliari è stata la sesta sezione penale del Tribunale di Milano che ha accolto un’istanza ... Riporta fanpage.it

Ai domiciliari l’ex bodyguard di Fedez e un altro tifoso - Christian Rosiello e Riccardo Bonissi hanno lasciato nei giorni scorsi il carcere su decisione della sesta sezionale penale del Tribunale di Milano. Come scrive milano.repubblica.it