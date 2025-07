Chiesina Uzzanese, 25 luglio 2025 – L’amministrazione comunale e il Dancing Discoteca Don Carlos ospitano ormai da anni, la selezione del concorso Miss Italia per la Toscana. La Cooperativa La Selva ha inserito la serata, curata dalla Syriostar di Alessio Stefanelli e Giovanni Rastrelli e presentata da Gaetano Gennai, nel programma dell’Estate Chiesinese. Ventisette le ragazze in gara in un appuntamento che ha visto, come ospiti, la Miss Firenze Lucrezia Lunardi e la cantante Caterina Lastrucci, di fronte a una Giuria preseduta dal sindaco Fabio Berti e composta dal segretario Lorenzo Vignali, vice sindaco, a da Sara Scalini, Caterina Benedetti, Fabrizio Magrini, Yuri Martone e Franco Rosellini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto”