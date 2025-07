L' estate in una Calabria inclusiva l' appello del garante regionale | Facciamo in modo che possano viverla tutti

Il garante dei diritti delle persone con disabilitĂ della Regione Calabria Ernesto Siclari riflette sul potenziale attrattivo della nostra regione e sulla necessitĂ di offrire e pensare a un’offerta turistica che sia inclusiva e che risponda alle esigenze delle persone con disabilitĂ ."L’estate -. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: estate - calabria - inclusiva - garante

Calabria: una meta molto amata per l’estate - Life&People.it | La Calabria. gemma incastonata all’estremo sud dello stivale, si conferma ogni anno tra le destinazioni più apprezzate per le vacanze estive in Italia.

Calabria ospita Anteprima d’estate a Fieramilano Rho, puntando sulle eccellenze artigianali locali - Calabria si conferma come palcoscenico privilegiato per la celebrazione delle eccellenze locali, grazie alla scelta di ospitare l’inaugurazione della manifestazione Anteprima d’estate.

Mare inquinato a Reggio Calabria, l'estate si apre con tre divieti di balneazione - E' stato istituito un divieto temporaneo di balneazione nelle acque antistanti i tratti costieri di Reggio Calabria denominati “Lido Comunale Villa Zerbi”, “500 metri Nord Torrente Annunziata” e “Ravagnese Sabbie Bianche".

L'estate in una Calabria inclusiva, l'appello del garante regionale: "Facciamo in modo che possano viverla tutti" https://ift.tt/xCX3kby https://ift.tt/avQYH19 Vai su X

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è lieto di annunciare un’iniziativa culturale di grande rilievo per l’estate 2025: “Sotto il sole MArRC”. Questa nuova proposta, ideata e curata da CoopCulture, offrirà ai visitatori un’opportunità straordinaria p Vai su Facebook

L'estate in una Calabria inclusiva, l'appello del garante regionale: Facciamo in modo che possano viverla tutti; Un'estate per tutti: l'appello del Garante Siclari per una Calabria più inclusiva; Disabilità in Calabria, appello del Garante per un’estate inclusiva.

Disabilità in Calabria, appello del Garante per un’estate inclusiva - Il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari: “L’estate entra nel vivo, facciamo in modo che possano viverla tutti” ... Riporta montaltouffugonline.it

Un'estate per tutti: l'appello del Garante Siclari per una Calabria più inclusiva - Ma una comunità davvero ospitale e accogliente deve saper guardare anche alle fragilità, alla ... Scrive reggiotv.it