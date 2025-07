L’estate da incubo dei binari italiani | 1200 cantieri col Pnrr con tempi incerti e una pessima gestione

E' partita l'estate calda dei binari italiani con la chiusura della relazione diretta Milano-Genova fino al 28 agosto. Per la gioia del ministro Matteo Salvini, la rete ferroviaria italiana (RFI) è stata costretta a concentrate l'apertura di 1.200 cantieri in piena estate. Tutti i progetti, nei cassetti da anni, grazie ai finanziamenti del Pnrr sono stati recuperati. Da 150 mila ore di interruzione delle linee a 350mila ore annue sui 16mila km di rete. Fallito il federalismo dei trasporti ferroviari, si torna al peggior centralismo ministeriale. Prima il Mit dava solo qualche indirizzo programmatorio, ora interviene nella gestione degli investimenti, "stressare" sia RFI, senza i tecnici, per seguire tutti i lavori avviati dalle aziende appaltatrici anch'esse senza tutti gli uomini necessari e tutti i mezzi operativi utili per realizzare i lavori e rispettare i tempi della loro conclusione.

Pista ciclabile sui binari della ferrovia: "Lavori al via entro l'estate" [VIDEO] - Alla fine dell'estate potrebbero iniziare i lavori per la realizzazione di 'Binaria', la strada ferrata che incontra le due ruote.

L’estate di fuoco dei binari di Roma e Lazio. Cantieri in arrivo: treni cancellati e corse limitate - Come accaduto lo scorso anno, anche l’estate 2025 sarà caratterizzata da numerosi interventi sulle linee ferroviarie del Lazio, con ripercussioni a cascata sui pendolari.

In Lombardia l’estate torna nei binari (per ora): sole senza caldo asfissiante. Le previsioni meteo - Milano, 8 luglio 2025 – La Lombardia ha attraversato settimane difficili sul fronte meteo. Prima l’avanzata senza tregua di Pluto, che ha portato temperature record e una prolungata ondata di calore sulla regione.

L'estate di cantieri e chiusure per ferrovie e autostrade penalizza le merci. Per l'Ocse i salari reali italiani sono ancora inferiori del 7,5% rispetto al 2021. Proseguono le trattative sui dazi tra Ue e Usa, tra docce gelate e spiragli.

