Lesmo la partita a scopa tra anziani finisce in disgrazia | botte e dentiere volanti

Volano cazzotti nell’operosa e compostissima Brianza. Il centro anziani di Lesmo anzichĂ© spandere dolcezza di tisane e il lento rosario di tombolate, si è fatto, negli ultimi tempi, teatro di risse, ruggiti e rancori da retrobottega. Una sorta di western geriatrico, ambientato non nel deserto polveroso dell’Arizona ma fra le sedie imbottite di via Morganti 13, dove il rumore dei dadi nella tombola è stato sostituito dal tonfo sordo dei pugni. La cronaca – spicciola, concreta, quasi surreale – racconta che due uomini, uno di 78 e uno di ben 97 anni, sono finiti a litigare per una partita a scopa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lesmo, la partita a scopa tra anziani finisce in disgrazia: botte e dentiere volanti

