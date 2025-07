Lesione alla gamba per un 18enne veronese caduto dalla scala di un traghetto

Infortunio su una nave per un veronese di 18 anni. Il giovane è caduto da una scala mentre si trovava su un traghetto partito da Ancona e diretto in Grecia. L'incidente ha costretto il comandante a tornare nel porto del capoluogo marchigiano per far sbarcare il ragazzo, poi condotto in ospedale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Giovane ferito dopo caduta in nave, il traghetto torna in porto - Un giovane diretto in Grecia per lavorare come animatore turistico è caduto lungo una scalinata interna di collegamento di una nave appena salpata dal porto di Ancona. Riporta ansa.it