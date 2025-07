Stavano lavorando con impegno. Ma adesso rischiano di passare addirittura per complici. Un paradosso. Firmavano determine di spesa. Programmavano eventi. Scrivevano e-mail, si scambiavano bozze, approvavano progetti. Lavoravano con professionalità . Nelle stanze dei servizi comunali, dalle manutenzioni alle attività economiche, dall’accoglienza turistica all’innovazione tecnologica, si faceva quello che negli uffici pubblici si fa ogni giorno: pratiche. Ma adesso, dopo l’informazione di garanzia firmata dalla Procura di Pesaro che ha raggiunto anche dieci di loro (sui 24 indagati in totale), si affaccia una domanda che nessuno dei diretti interessati può permettersi di ignorare: stavano solo lavorando, oppure stavano contribuendo, consapevolmente o no, a un presunto disegno criminoso? Perché tra le pieghe di quelle pagine fitte di ipotesi di reato che prevedono pene severissime c’è qualcosa di più dei "soliti" nomi eccellenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’esercito dei dipendenti indagati. Alcuni stavano solo lavorando, rischiano il processo per una mail