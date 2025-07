«Devo ammettere che questo teatro mette soggezione, è un “santuario delle arti”». Con queste parole, pronunciate in un impeccabile catalano, la principessa Leonor ha aperto il suo discorso sul palco del Teatro Liceu di Barcellona, dove per la prima volta si è tenuta la cerimonia dei Premi Princesa de Girona. Un luogo simbolico per un evento che ogni anno sottolinea il legame dell’erede al trono con la Catalogna, e che segna anche il ritorno ufficiale di Leonor alla vita pubblica dopo il periodo di formazione militare. Accanto a lei, la famiglia reale al completo: il re Felipe, visibilmente fiero, la regina Letizia e l’Infanta Sofia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leonor di Spagna, il debutto da royal adulta: stile impeccabile (come mamma Letizia) ai Premi di Girona