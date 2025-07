Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’attesa per Ademola Lookman sta rallentando, ma quella per Giovanni Leoni potrebbe durare ancora di più. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane difensore del Parma ha accettato di pazientare, consapevole che la trattativa per il suo trasferimento all’ Inter dipende da una serie di operazioni in uscita che devono ancora essere completate. Leoni, che ha attirato l’attenzione dell’Inter con le sue ottime prestazioni in Serie A, dovrà aspettare che la dirigenza nerazzurra riesca a mettere insieme il denaro necessario per chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leoni Inter, si prepara un'offerta al ribasso: il piano di Marotta