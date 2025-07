Leoni Inter il file si riaprirà solo dopo le cessioni? Intanto arriva un importante passo avanti

nella trattativa per il centrale del Parma!. Il mercato Inter è sempre piĂą vicino a un’importante operazione con Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma. Come riportato da Tuttosport, la trattativa per il centrale classe 2006 sarĂ avviata ufficialmente una volta completate alcune cessioni da parte del club nerazzurro. Tuttavia, un passo fondamentale è stato giĂ fatto: l’Inter ha ottenuto il sì del giocatore. L’accordo con Giovanni Leoni. Giovanni Leoni, difensore di grande prospettiva che ha attirato l’interesse dei nerazzurri, ha dato il suo consenso all’Inter durante un incontro avuto all’inizio della settimana con il suo procuratore e i dirigenti interisti Piero Ausilio e Giuseppe Baccin. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il file si riaprirĂ solo dopo le cessioni? Intanto arriva un importante passo avanti

In questa notizia si parla di: inter - importante - leoni - file

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

PSG Inter, Doué si carica: «Ancora non è finita! Finale di Champions molto importante per il club…» - di Marco Blasi PSG Inter, Doué si carica: «Ancora non è finita! Finale di Champions molto importante per il club…» Le parole dell’attaccante dei parigini.

Luis Enrique si espone sulla finale di Champions: «Merito dei miei giovani. Contro l’Inter sarà importante quell’aspetto» - Luis Enrique, allenatore del Psg, ha voluto rilasciare queste dichiarazione soffermandosi ancora sulla finale di Champions League contro l’Inter Luis Enrique, ai canali ufficiali del PSG, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ancora sulla finale di Champions League contro l’Inter.

? L'Inter si concentrerà sul dossier relativo a Giovanni Leoni dopo aver messo a segno alcune cessioni. Un primo passaggio importante è stato effettuato: i nerazzurri hanno il sì del calciatore al trasferimento. - TuttoSport Vai su Facebook

Materazzi: "Uscita Inzaghi fulmine a ciel sereno, Chivu la scelta migliore per quello che offriva il mercato, ha giĂ dimostrato di essere preparato, ha fermato Napoli e Inter col Parma. Leoni pronto? Te la faccio io la domanda: se lo vogliono Inter, Milan e Juve se Vai su X

CorSera – Lookman gela l’Atalanta: “Voglio solo l’Inter”. Novità importante su Leoni; SM - L'Inter continua a monitorare Leoni: la visita dell'agente Crnjar primo passaggio importante; Esposito, l'Inter fa cassa tra Cagliari e Sassuolo per puntare Leoni o De Winter.

Inter, ecco promessa e richiesta a Leoni. Una risposta fa gioire i dirigenti - Il club nerazzurro non molla il giovane difensore e studia un'offerta per convincere il Parma: la richiesta al giocatore ... Riporta fcinter1908.it

Leoni all’Inter, la strategia di mercato per arrivare al difensore del Parma: pronte cinque cessioni - Il Parma chiede 40 milioni di euro per il 18enne e a viale della Liberazione stanno studiando un piano per arrivare al difensore ... Si legge su fanpage.it