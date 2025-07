Leone XIV | I migranti sono fratelli e sorelle che fuggono da guerre e fenomeni meteo estremi

Messaggio del Papa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: “Cercano la felicità , portano speranza”. No alla “generalizzata tendenza a curare esclusivamente gli interessi di comunità circoscritte”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV: “I migranti sono fratelli e sorelle che fuggono da guerre e fenomeni meteo estremi”

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - A febbraio sull'account X di papa Leone XVI erano stati ricondivisi alcuni articoli critici nei confronti del piano sui migranti di Donald Trump.

Papa Leone XIV: Speranza per i Migranti e la Crisi Climatica, dice Petro - "Il nuovo Papa, Leone XIV, è più di uno statunitense. I suoi antenati più prossimi sono latinoamericani: spagnoli e francesi, e ha vissuto per quarant'anni nella nostra America Latina, in Perù.

3 scafisti sono stati individuati e arrestati da Polizia di Stato e Guardia di Finanza a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Sono accusati di aver condotto un precario natante carico di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale verso le nostre coste. Dovranno Vai su Facebook

