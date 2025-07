Leonardo Manera derubato in treno l'appello del comico | Se trovate uno zaino portatelo alla polizia

Durante il viaggio in treno nella tratta Padova-Mestre, Leonardo Manera √® stato vittima di furto. Al comico √® stato sottratto lo zaino e quando se ne √® reso conto era ormai troppo tardi. Oltre alla denuncia, ha lanciato un appello al pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: leonardo - manera - treno - appello

Leonardo Manera al Centro Commerciale L'Aquilone con un divertente recital per tutta la famiglia - Sabato 14 giugno¬†al Centro Commerciale L'Aquilone di Bolzaneto arriva Leonardo Manera. Un pomeriggio tutto da ridere con uno dei volti pi√Ļ amati della comicit√† italiana, che per l'occasione si esibir√† in¬†uno spettacolo gratuito, divertente e adatto a tutta la famiglia.

Leonardo Manera porta il suo Homo Modernus a Forni di Sopra - Sarà Leonardo Manera a chiudere, sabato 28 giugno, la stagione teatrale 2025 di Forni di Sopra, organizzata dal Circuito Ert e dall’amministrazione comunale.

Comicit√† d'autore in Piazza Botticelli: c'√® Leonardo Manera con "Sincero" - Dopo il successo della serata tutta torinese con Mauro Villata, Marco Turano e Gianpiero Perone, la rassegna¬†‚ÄúIl Cabaret in Piazza!‚Ä̬†si prepara ad accogliere uno dei volti pi√Ļ amati della comicit√† italiana:¬†Leonardo Manera, protagonista del quinto appuntamento in programma¬†mercoled√¨ 16 luglio.

Il comico Manera derubato sul treno Mestre-Padova dopo lo show. L'appello: ¬ęSe trovate uno zaino, portatelo alla polizia¬Ľ Vai su X

Leonardo Manera derubato in treno, l'appello del comico: Se trovate uno zaino, portatelo alla polizia; ‚ÄúSe trovate uno zaino portatelo alla polizia‚ÄĚ: Leonardo Manera derubato in treno, il furto sul‚Ķ; Il comico Leonardo Manera derubato sul treno Mestre-Padova dopo il suo show. L'appello in radio: ¬ęSe trovate uno zaino, portatelo alla polizia¬Ľ.

Leonardo Manera derubato in treno, l‚Äôappello del comico: ‚ÄúSe trovate uno zaino, portatelo alla polizia‚ÄĚ - Al comico è stato sottratto lo zaino e quando se ne è reso conto era ormai troppo tardi. Si legge su fanpage.it

‚ÄúSe trovate uno zaino portatelo alla polizia‚ÄĚ: Leonardo Manera derubato in treno, il furto sul Frecciarossa Padova-Mestre - Il comico Leonardo Manera derubato sul treno: sottratto uno zaino verde con computer e oggetti personali durante il viaggio Padova- ilfattoquotidiano.it scrive